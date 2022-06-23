CNN собирается снять в Одессе постановки фейковых терактов
МО РФ: Репортёры CNN прибыли в Одессу и планируют снять постановки фейковых терактов
В Одессу прибыли два репортёра телеканала CNN, которых сопровождают боевики нацбатальона "Азов". Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, они планируют съёмку терактов на гражданских объектах для обвинения России в ударах.
"В Одессу прибыли два репортёра новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона "Азов". Запланирована видеосъёмка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещённых методов ведения военных действий", — сказал Мизинцев.
Эта и другие подобные провокации со стороны Киева о "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на интернет-ресурсах. Генерал-полковник обратил внимание, что ВС России в ходе спецоперации оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, относятся к гражданскому населению исключительно гуманно и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины развернули артиллерийскую батарею под Харьковом, из которой планируют вести провокационные обстрелы жилых районов города. Для фиксации такой провокации Киев будет задействовать западных журналистов.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA