В Одессу прибыли два репортёра телеканала CNN, которых сопровождают боевики нацбатальона "Азов". Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, они планируют съёмку терактов на гражданских объектах для обвинения России в ударах.

"В Одессу прибыли два репортёра новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона "Азов". Запланирована видеосъёмка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещённых методов ведения военных действий", — сказал Мизинцев.

Эта и другие подобные провокации со стороны Киева о "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на интернет-ресурсах. Генерал-полковник обратил внимание, что ВС России в ходе спецоперации оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, относятся к гражданскому населению исключительно гуманно и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.