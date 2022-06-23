Боевики "Айдара" выпустили несколько мирных жителей с завода "Азот"

Нескольким мирным жителям удалось покинуть территорию завода "Азот" в Северодонецке, который заблокировали боевики украинского националистического батальона "Айдар". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

"Сегодня вечером визуально наблюдали, как несколько мирных жителей вышли с территории "Азота", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Лайф писал, как зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам. По словам посла ЛНР Мирошника, пока бойцы ВСУ испытывали судьбу, срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался. Позже в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота".