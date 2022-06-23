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23 июня 2022, 17:18
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Небо над Украиной решили прикрыть немецкой системой ПВО IRIS-T

Посол Украины в ФРГ Мельник сообщил, что Берлин передаст Киеву систему ПВО IRIS-T

Киев получит от Германии систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности IRIS-T. Об этом изданию "Укринформ" сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем компанией Diehl Defence добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причём за счёт немецкого правительства", — уточнил Мельник.

По его словам, пока ВСУ могут рассчитывать лишь на одну такую установку, однако впоследствии Киев может получить до десяти единиц IRIS-T. Также посол сообщил, что ожидает "зелёного света" от Берлина на приобретение 100 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Он добавил, что соответствующее предложение уже было получено от немецкой промышленности.

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Ранее Лайф рассказал, что, по данным издания The National Interest, отказ Пентагона передать ВСУ дроны Grey Eagle объяснили страхом перед Россией. Речь идёт, в частности, о беспилотных летательных аппаратах MQ-1C.

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ТАСС / Daniel Karmann / dpa

Григорий Воронцов
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