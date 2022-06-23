Небо над Украиной решили прикрыть немецкой системой ПВО IRIS-T
Посол Украины в ФРГ Мельник сообщил, что Берлин передаст Киеву систему ПВО IRIS-T
Киев получит от Германии систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности IRIS-T. Об этом изданию "Укринформ" сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
"Нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем — компанией Diehl Defence — добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причём за счёт немецкого правительства", — уточнил Мельник.
По его словам, пока ВСУ могут рассчитывать лишь на одну такую установку, однако впоследствии Киев может получить до десяти единиц IRIS-T. Также посол сообщил, что ожидает "зелёного света" от Берлина на приобретение 100 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Он добавил, что соответствующее предложение уже было получено от немецкой промышленности.
Ранее Лайф рассказал, что, по данным издания The National Interest, отказ Пентагона передать ВСУ дроны Grey Eagle объяснили страхом перед Россией. Речь идёт, в частности, о беспилотных летательных аппаратах MQ-1C.
ТАСС / Daniel Karmann / dpa