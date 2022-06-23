Небо над Украиной решили прикрыть немецкой системой ПВО IRIS-T

"Нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем — компанией Diehl Defence — добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причём за счёт немецкого правительства", — уточнил Мельник.

По его словам, пока ВСУ могут рассчитывать лишь на одну такую установку, однако впоследствии Киев может получить до десяти единиц IRIS-T. Также посол сообщил, что ожидает "зелёного света" от Берлина на приобретение 100 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Он добавил, что соответствующее предложение уже было получено от немецкой промышленности.