Зеленский заявил, что украинцам надоела тема войны
Президент Украины Зеленский заявил об усталости от военной тематики
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что от темы военных действий устали не только за границей, но и в регионах страны, находящихся в относительной безопасности. Заявление прозвучало в ходе его видеосвязи с израильскими студентами.
"Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, и на Украине те, кто не попадает под обстрелы, они забывают, что нужно делать", — рассуждает политик, пытаясь оправдать призывы к усилению оказания Украине военной помощи.
Ранее в ходе той же встречи Зеленский пожаловался на недостаток поддержки со стороны Израиля. В частности, по словам украинского лидера, Киеву не хватает помощи в вопросах поставки вооружений, а также по линии усиления антироссийских санкций.