Зеленский заявил, что украинцам надоела тема войны

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что от темы военных действий устали не только за границей, но и в регионах страны, находящихся в относительной безопасности. Заявление прозвучало в ходе его видеосвязи с израильскими студентами.

"Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, и на Украине те, кто не попадает под обстрелы, они забывают, что нужно делать", — рассуждает политик, пытаясь оправдать призывы к усилению оказания Украине военной помощи.