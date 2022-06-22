Отказ Пентагона передать ВСУ дроны Grey Eagle объяснили страхом перед Россией
NI: Пентагон струсил перед Россией и передумал поставлять Украине ударные дроны Grey Eagle
Grey Eagle. Фото © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN
Американское издание The National Interest сообщает, что Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение. По данным автора статьи Тревора Филсета, речь идёт, в частности, о беспилотных летательных аппаратах MQ-1C.
"Струсил? Пентагон изменил своё решение о передаче Украине беспилотников", — заявил Филсет.
Он объяснил, что представители американского оборонного ведомства боятся, что российские военные могут сбить американские БЛА MQ-1C Grey Eagle и тем самым получить доступ к секретным данным.
"Источники в Пентагоне предположили, что возможность поимки "Серого орла" изначально не рассматривалась в качестве серьёзного вопроса, но она была поднята на встречах на прошлой неделе", — рассказал обозреватель.
По его мнению, продажа этих ударных дронов может пройти лишь после значительных изменений в системе. Например, в качестве альтернативы производитель техники может заменить более чувствительную электронику менее продвинутой версией, что ухудшит её возможности и затянет процесс, резюмировал эксперт.
А ранее в США пожаловались, что у Запада заканчиваются резервы для вооружения Украины. Всё из-за того, что запросы от Киева поступают практически ежедневно и при этом часто меняются. А между тем некоторые страны уже близки к тому, чтобы исчерпать свои военные запасы, — этот факт признала постпред США при НАТО Джулиан Смит.