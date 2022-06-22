Отказ Пентагона передать ВСУ дроны Grey Eagle объяснили страхом перед Россией

Американское издание The National Interest сообщает, что Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение. По данным автора статьи Тревора Филсета, речь идёт, в частности, о беспилотных летательных аппаратах MQ-1C.

"Струсил? Пентагон изменил своё решение о передаче Украине беспилотников", — заявил Филсет.

Он объяснил, что представители американского оборонного ведомства боятся, что российские военные могут сбить американские БЛА MQ-1C Grey Eagle и тем самым получить доступ к секретным данным.

"Источники в Пентагоне предположили, что возможность поимки "Серого орла" изначально не рассматривалась в качестве серьёзного вопроса, но она была поднята на встречах на прошлой неделе", — рассказал обозреватель.

По его мнению, продажа этих ударных дронов может пройти лишь после значительных изменений в системе. Например, в качестве альтернативы производитель техники может заменить более чувствительную электронику менее продвинутой версией, что ухудшит её возможности и затянет процесс, резюмировал эксперт.