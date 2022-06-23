Зеленский допустил переход Украины к израильской модели армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке реформы армии, которая не исключает изменение подхода к призыву. Например, по принятой в Израиле системе.

"Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооружённых сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать её с общественностью", — сказал лидер Незалежной во время общения с израильскими студентами по видеосвязи.

По словам украинского президента, система комплектования и расчёт минимального числа военнослужащих "уже не будут как раньше". Кроме того, подход будет изменён и для студенчества. Однако он опустил момент, подразумевает ли переход к израильской модели призыв в армию женщин.