Боевики националистического батальона "Кракен" готовятся к подрыву детской городской больницы Харькова для обвинения России в совершении случайных ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове", — сказал он.

По словам Мизинцева, боевики "Кракена" и 113-й бригады теробороны насильно свозят в больницу медицинский персонал и больных детей из других госпиталей под угрозой расстрела. А само здание уже заминировано.

Также начальник Национального центра управления обороной РФ отметил, что для подготовки фейковых фото и видео в Харьков уже прибыли корреспонденты западных информационных агентств. Помимо этого два репортёра американского телеканала CNN в сопровождении десяти бойцов "Азова" прибыли в Одессу. Там планируется снять заранее подготовленные террористические акты на гражданских объектах для последующего обвинения РФ.