МО РФ: Боевики "Кракена" хотят взорвать детскую больницу в Харькове
Боевики националистического батальона "Кракен" готовятся к подрыву детской городской больницы Харькова для обвинения России в совершении случайных ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове", — сказал он.
По словам Мизинцева, боевики "Кракена" и 113-й бригады теробороны насильно свозят в больницу медицинский персонал и больных детей из других госпиталей под угрозой расстрела. А само здание уже заминировано.
Также начальник Национального центра управления обороной РФ отметил, что для подготовки фейковых фото и видео в Харьков уже прибыли корреспонденты западных информационных агентств. Помимо этого два репортёра американского телеканала CNN в сопровождении десяти бойцов "Азова" прибыли в Одессу. Там планируется снять заранее подготовленные террористические акты на гражданских объектах для последующего обвинения РФ.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины развернули артиллерийскую батарею под Харьковом, из которой планируют вести провокационные обстрелы жилых районов города. Причём для фиксации такой провокации Киев будет задействовать западных журналистов.
ТАСС / Красильников Станислав