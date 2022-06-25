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Регион
Опубликовано 25 июня 2022, 08:23

В ДНР за сутки четверо мирных жителей погибли в результате обстрелов ВСУ

В ДНР четверо мирных жителей погибли и ещё два человека получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.

"За минувшие сутки, с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибло четыре человека и ещё двое мирных жителей получили ранения", — говорится в сообщении.

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Ранее журналисты и активисты ОНФ попали под миномётный обстрел под Северодонецком. Это произошло во время передачи вещей, приобретённых в рамках проекта "Всё для победы".

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Telegram / Народная милиция ДНР

Евгения Колесникова
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