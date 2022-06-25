ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2022, 08:46
4160

Украинский военнопленный признался, что сожалеет о решении воевать за Киев

Сложивший оружие военный ВСУ пожалел, что пошёл воевать за Украину

Украинский военный Леонид Мусейчук, сложивший оружие, признался в беседе с РИА "Новости", что сожалеет о решении пойти воевать за киевский режим.

"Сожалею, что пошёл [воевать], вообще бы не шёл, потому что враньё всё, и наши знают, что враньё, хотят сдаться, но боятся", — сказал он.

Повар по образованию рассказал, что в апреле его призвали в ВСУ. Затем вместе с другими военными его отправили во Львовскую область. Там они проходили подготовку под руководством американца и англичанина, которые учили украинцев отступлению и нападению. Это длилось немногим больше недели, затем две недели был отдых, а потом их перебросили в Камышеваху. Кроме того, по его словам, украинские военные стреляют по своим же товарищам.

Украинские пленные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Украинские пленные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину

Ранее сдавшиеся в плен под Горским украинские военные заявили, что командование их бросило. Сложить оружие оказалось единственным шансом выжить.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar