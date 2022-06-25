Украинский военнопленный признался, что сожалеет о решении воевать за Киев
Сложивший оружие военный ВСУ пожалел, что пошёл воевать за Украину
Украинский военный Леонид Мусейчук, сложивший оружие, признался в беседе с РИА "Новости", что сожалеет о решении пойти воевать за киевский режим.
"Сожалею, что пошёл [воевать], вообще бы не шёл, потому что враньё всё, и наши знают, что враньё, хотят сдаться, но боятся", — сказал он.
Повар по образованию рассказал, что в апреле его призвали в ВСУ. Затем вместе с другими военными его отправили во Львовскую область. Там они проходили подготовку под руководством американца и англичанина, которые учили украинцев отступлению и нападению. Это длилось немногим больше недели, затем две недели был отдых, а потом их перебросили в Камышеваху. Кроме того, по его словам, украинские военные стреляют по своим же товарищам.
Ранее сдавшиеся в плен под Горским украинские военные заявили, что командование их бросило. Сложить оружие оказалось единственным шансом выжить.
ТАСС / Владимир Гердо