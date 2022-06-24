Украинские пленные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Сдавшиеся в плен в городе Горском украинские военные заявили, что бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие. Об этом солдаты рассказали в видео, опубликованном РИА "Новости".
"Пока нас паковали русские, связывали нам руки, начался обстрел по нам. При этом русские уже перестали стрелять. Это начали наши стрелять. И русские спрятали нас обратно в подвал", — сказал один из военнопленных.
Другой украинский боец добавил, что не сразу получилось сдаться в плен, так как этому могли препятствовать его сослуживцы. В результате обстрелов с их стороны одного из украинских военных ранило.
Как сообщал Лайф, ранее сдавшиеся в плен под Горским украинские военные заявили, что командование их бросило. По словам солдат, у них были проблемы со связью между подразделениями, в итоге группа оказалась отрезана и была обречена на разгром.
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