Украинские пленные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину

Сдавшиеся в плен в городе Горском украинские военные заявили, что бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие. Об этом солдаты рассказали в видео, опубликованном РИА "Новости".

"Пока нас паковали русские, связывали нам руки, начался обстрел по нам. При этом русские уже перестали стрелять. Это начали наши стрелять. И русские спрятали нас обратно в подвал", — сказал один из военнопленных.

Другой украинский боец добавил, что не сразу получилось сдаться в плен, так как этому могли препятствовать его сослуживцы. В результате обстрелов с их стороны одного из украинских военных ранило.