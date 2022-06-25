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Опубликовано 25 июня 2022, 02:31
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Ка-52 ударили "Вихрями" по укреплениям ВСУ

Минобороны показало видео работы Ка-52 в "Операции Z"

Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z" на Украине.

Вертолёты Ка-52 применяют ракеты в ходе "Операции Z" на Украине. Видео © Минобороны РФ

Полёты совершались на малых и сверхмалых высотах. Экипажи применили ракеты для уничтожения укреплённых опорных пунктов и бронированной техники подразделений Вооружённых сил Украины.

"Для ударов применялись 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты "Вихрь", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видны точные попадания ракет в цель. После нанесения удара вертолёты совершают резкий манёвр и уходят с занятой позиции.

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Минобороны РФ показало работу ТОС-1А "Солнцепёк" на Украине

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны России показывало видео ударов по объектам ВСУ из "Искандера".

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Андрей Григорьев
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