Ка-52 ударили "Вихрями" по укреплениям ВСУ
Минобороны показало видео работы Ка-52 в "Операции Z"
Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z" на Украине.
Вертолёты Ка-52 применяют ракеты в ходе "Операции Z" на Украине. Видео © Минобороны РФ
Полёты совершались на малых и сверхмалых высотах. Экипажи применили ракеты для уничтожения укреплённых опорных пунктов и бронированной техники подразделений Вооружённых сил Украины.
"Для ударов применялись 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты "Вихрь", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видны точные попадания ракет в цель. После нанесения удара вертолёты совершают резкий манёвр и уходят с занятой позиции.
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны России показывало видео ударов по объектам ВСУ из "Искандера".
Минобороны РФ