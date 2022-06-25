Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным

Украинский военный, перешедший на сторону России, заявил о намерении мстить нацистам и передал вооружение и боеприпасы. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал видео с бывшим военным ВСУ.

Видео с перешедшим на сторону РФ бойцом ВСУ. Видео © Telegram-канал / RKadyrov_95

"Дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, сообщает с передовой, что нашего полку прибыло. Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешёл на нашу сторону", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Украинский военный на опубликованном видео обращается к Кадырову и говорит, что его задание выполнено. Он передал партию вооружения и боеприпасов. Чалаев сообщает, что внутри здания ещё много вооружения.

"Наш новобранец пришёл не с пустыми руками. Он передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР крупный схрон вооружения и боеприпасов. Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле", — пишет Кадыров.