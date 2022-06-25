Французы отказались верить в захват Россией САУ Caesar на Украине
Французский Генштаб усомнился в захвате Россией САУ Caesar на Украине
Главный штаб Вооружённых сил Франции усомнился в информации о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые были переданы Украине. Об этом заявил представитель пресс-службы штаба.
"Эта информация является ложной. Мы её категорически отвергаем", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Он добавил лишь, что французские военные обсудили эту ситуацию с украинскими партнёрами.
Как сообщал Лайф, ранее российский концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) попросил поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поставленные Украине САУ Caesar. Там отметили, что теперь эти установки пригодятся "в хозяйстве" в России.
Wikipedia / Marie-Lan Nguyen