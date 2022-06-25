Французы отказались верить в захват Россией САУ Caesar на Украине

Главный штаб Вооружённых сил Франции усомнился в информации о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые были переданы Украине. Об этом заявил представитель пресс-службы штаба.

"Эта информация является ложной. Мы её категорически отвергаем", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он добавил лишь, что французские военные обсудили эту ситуацию с украинскими партнёрами.