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Опубликовано 24 июня 2022, 21:50
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Французы отказались верить в захват Россией САУ Caesar на Украине

Французский Генштаб усомнился в захвате Россией САУ Caesar на Украине

Главный штаб Вооружённых сил Франции усомнился в информации о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые были переданы Украине. Об этом заявил представитель пресс-службы штаба.

"Эта информация является ложной. Мы её категорически отвергаем", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он добавил лишь, что французские военные обсудили эту ситуацию с украинскими партнёрами.

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Как сообщал Лайф, ранее российский концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) попросил поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поставленные Украине САУ Caesar. Там отметили, что теперь эти установки пригодятся "в хозяйстве" в России.

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Wikipedia / Marie-Lan Nguyen

Андрей Григорьев
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