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Опубликовано 25 июня 2022, 09:17
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Минобороны РФ: Состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс

Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, который дислоцирован в городе Львове, отказался ехать в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения", — сказал он.

Конашенков добавил, что подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают отказываться от выполнения поставленных задач в зоне боевых действий.

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Ранее Лайф писал, почему ВСУ экстренно бегут из Северодонецка, хотя обещали, что "сдавать город" не будут. Путей отхода у украинской армии практически нет: каждая попытка сманеврировать может обернуться ещё одним котлом.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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