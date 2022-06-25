Минобороны РФ: Состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, который дислоцирован в городе Львове, отказался ехать в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения", — сказал он.
Конашенков добавил, что подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают отказываться от выполнения поставленных задач в зоне боевых действий.
Ранее Лайф писал, почему ВСУ экстренно бегут из Северодонецка, хотя обещали, что "сдавать город" не будут. Путей отхода у украинской армии практически нет: каждая попытка сманеврировать может обернуться ещё одним котлом.
ТАСС / Владимир Гердо