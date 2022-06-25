ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2022, 09:20

Первым вышедшее из порта Мариуполя турецкое судно Azov Concord прибыло в Новороссийск

Турецкое судно Azov Concord ("Азов Конкорд"), первым покинувшее порт Мариуполя, прибыло в порт в Новороссийске. Об этом сообщили в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.

"Турецкое судно "Азов Конкорд" прибыло в порт в Новороссийске для проведения работ по погрузке", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы профсоюза.

Опубликовано видео выхода первого иностранного судна из порта Мариуполя
Опубликовано видео выхода первого иностранного судна из порта Мариуполя

Лайф напоминает, что турецкий корабль "Азов Конкорд" без груза покинул порт Мариуполя 21 июня. Сухогруз, получивший повреждения в результате ударов украинских военных, был отремонтирован, а на борт поднялся новый экипаж.

BannerImage

Vesselfinder.net

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar