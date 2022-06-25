Первым вышедшее из порта Мариуполя турецкое судно Azov Concord прибыло в Новороссийск
Турецкое судно Azov Concord ("Азов Конкорд"), первым покинувшее порт Мариуполя, прибыло в порт в Новороссийске. Об этом сообщили в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.
"Турецкое судно "Азов Конкорд" прибыло в порт в Новороссийске для проведения работ по погрузке", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы профсоюза.
Лайф напоминает, что турецкий корабль "Азов Конкорд" без груза покинул порт Мариуполя 21 июня. Сухогруз, получивший повреждения в результате ударов украинских военных, был отремонтирован, а на борт поднялся новый экипаж.