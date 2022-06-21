Опубликовано видео выхода первого иностранного судна из порта Мариуполя

Появилось видео выхода первого иностранного судна из порта Мариуполя по коридору, организованному российскими военными. Кадры с турецким сухогрузом Azov Concord ("Азов Конкорд") публикует телеканал "Звезда".

Сухогруз получил повреждения в результате ударов украинских военных, позже его отремонтировали, также на борт взяли новый экипаж. Перед выходом судовладелец полностью рассчитался с портовыми службами. Azov Concord покинул Мариуполь без груза.



