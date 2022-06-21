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Опубликовано 21 июня 2022, 14:28

Опубликовано видео выхода первого иностранного судна из порта Мариуполя

Появилось видео выхода первого иностранного судна из порта Мариуполя по коридору, организованному российскими военными. Кадры с турецким сухогрузом Azov Concord ("Азов Конкорд") публикует телеканал "Звезда".

Выход первого иностранного судна – Azov Concord – из порта Мариуполя. Видео © телеканал "Звезда"

Сухогруз получил повреждения в результате ударов украинских военных, позже его отремонтировали, также на борт взяли новый экипаж. Перед выходом судовладелец полностью рассчитался с портовыми службами. Azov Concord покинул Мариуполь без груза.


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Ранее Лайф писал, что после освобождения Мариуполя первый сухогруз вышел из морского порта города 31 мая. 3 июня судно с металлопродукцией прибыло в Ростов-на-Дону. Второе судно, предназначенное для транспортировки металла, зашло в порт на следующий день.

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телеканал "Звезда"

Александра Вишнякова
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