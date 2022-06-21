Американские спутники снимали Змеиный перед провальной попыткой ВСУ захватить остров

Коммерческие спутники американских компаний фотографировали остров Змеиный в Чёрном море за несколько дней до попытки ВСУ завладеть территорией посредством нанесения ударов и высадки десанта. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, 14 июня остров снимали со спутника Worldview-3, а 17 июня — с Worldview-1. Как сообщали в Минобороны РФ, в воздухе над объектом также был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.