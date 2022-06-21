Американские спутники снимали Змеиный перед провальной попыткой ВСУ захватить остров
Коммерческие спутники американских компаний фотографировали остров Змеиный в Чёрном море за несколько дней до попытки ВСУ завладеть территорией посредством нанесения ударов и высадки десанта. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, 14 июня остров снимали со спутника Worldview-3, а 17 июня — с Worldview-1. Как сообщали в Минобороны РФ, в воздухе над объектом также был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.
А за неделю до провального удара по острову американские спутники снимали район в Чёрном море, где располагаются буровые платформы "Черноморнефтегаза". После неудачной атаки на Змеиный ВСУ ударили по ним противокорабельными ракетами. В результате произошедшего семь человек остаются пропавшими без вести.
Напомним, около 5 утра 20 июня украинские военные предприняли попытку захватить Змеиный, но ВС России уничтожили все ракеты противника. Это была не первая попытка ВСУ отбить остров. Так, накануне Дня Победы российские военные сорвали другую провокацию украинского Генштаба по захвату объекта. Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены четыре украинских самолёта и десять вертолётов. Авантюра Киева также привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере трёх катеров и 30 БПЛА.