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Опубликовано 26 июня 2022, 10:00
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ВСУ вновь попытались атаковать остров Змеиный

Минобороны: Российские войска сбили Су-25, отражая атаку ВСУ по острову Змеиный

Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ по острову Змеиный в Одесской области. Так, наши силовики сбили самолёт Су-25 и 12 реактивных снарядов украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный", — сказал он.

Российские военные отразили атаку ВСУ зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С". Как итог: сбит украинский самолёт Су-25 и 12 реактивных снарядов. При этом жертв среди личного состава и разрушений нет, отметил генерал-лейтенант.

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Ранее стало известно, что ВСУ разместили огневые точки в детсадах Константиновки и Николаева. При этом все подходы к позициям и складам с вооружением украинские националисты заминировали, а мирных жителей специально не оповещали об этом.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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