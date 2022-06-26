ВСУ вновь попытались атаковать остров Змеиный
Минобороны: Российские войска сбили Су-25, отражая атаку ВСУ по острову Змеиный
Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ по острову Змеиный в Одесской области. Так, наши силовики сбили самолёт Су-25 и 12 реактивных снарядов украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный", — сказал он.
Российские военные отразили атаку ВСУ зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С". Как итог: сбит украинский самолёт Су-25 и 12 реактивных снарядов. При этом жертв среди личного состава и разрушений нет, отметил генерал-лейтенант.
Ранее стало известно, что ВСУ разместили огневые точки в детсадах Константиновки и Николаева. При этом все подходы к позициям и складам с вооружением украинские националисты заминировали, а мирных жителей специально не оповещали об этом.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ