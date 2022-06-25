Минобороны РФ: ВСУ разместили огневые точки в детсадах Константиновки и Николаева
Вооружённые силы Украины разместили огневые позиции около детского сада в Константиновке (ДНР), а также оборудовали склады с вооружением в одном из детсадов в Николаеве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Константиновке в помещениях детского сада № 15 (улица Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки", — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-полковника, все подходы к детскому саду украинские националисты заминировали. При этом местных жителей специально не оповещали об этом.
Кроме того, по словам Мизинцева, в Николаеве в здании детского сада № 52 в Парусном переулке ВСУ оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами. В прилегающем микрорайоне Соляные они также разместили крупнокалиберную артиллерию.
В Николаеве в зданиях медицинского центра по улице Пограничной и больницы на улице Флотской ВСУ оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО. Также, по данным генерал-полковника, в Краматорске ВСУ в здании больницы № 2 разместили опорный пункт и склад боеприпасов, заминировав подходы к медучреждению. В здании больницы населённого пункта Угроеды оборудовали ещё один опорный пункт и разместили на её территории РСЗО и артиллерийские орудия.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны заявили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также, по словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате успешных наступательных действий полностью были освобождены населённые пункты Вороново и Сиротино.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine