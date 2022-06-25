В Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР
Войска Народной милиции ЛНР при поддержке Вооружённых сил России под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили город Северодонецк. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, в результате успешных наступательных действий полностью были освобождены населённые пункты Боровское, Вороново и Сиротино.
"Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана", — подчеркнул генерал-лейтенант в ходе брифинга.
Как уже писал Лайф, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка самым первым сегодня сообщил Кадыров. Кроме того, по его данным, с территории завода "Азот" были выведены 800 мирных жителей. Чуть позже информацию о том, что промзона "Азота" перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ, официально подтвердили в Народной милиции ЛНР.
Пресс-служба Минобороны России