В Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР

Войска Народной милиции ЛНР при поддержке Вооружённых сил России под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили город Северодонецк. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, в результате успешных наступательных действий полностью были освобождены населённые пункты Боровское, Вороново и Сиротино.