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Опубликовано 25 июня 2022, 17:28

В Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР

Войска Народной милиции ЛНР при поддержке Вооружённых сил России под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили город Северодонецк. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, в результате успешных наступательных действий полностью были освобождены населённые пункты Боровское, Вороново и Сиротино.

"Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана", — подчеркнул генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кадыров: Всех мирных жителей вывели из подвалов завода "Азот" в Северодонецке
Кадыров: Всех мирных жителей вывели из подвалов завода "Азот" в Северодонецке

Как уже писал Лайф, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка самым первым сегодня сообщил Кадыров. Кроме того, по его данным, с территории завода "Азот" были выведены 800 мирных жителей. Чуть позже информацию о том, что промзона "Азота" перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ, официально подтвердили в Народной милиции ЛНР.

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Пресс-служба Минобороны России

Наталья Исакова
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