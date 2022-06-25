Кадыров сообщил о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка
Кадыров заявил об освобождении с территории "Азота" в Северодонецке 800 мирных жителей
Военнослужащие ВС РФ и ЛНР полностью освободили промышленную зону и международный аэропорт Северодонецка. Кроме того, с территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Кадыров рассказал об освобождении промзоны и аэропорта Северодонецка. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Дорогие друзья! Я обещал, что буду радовать вас только приятными новостями. Так вот <...> промышленная зона Северодонецка и аэропорт взяты под контроль! С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей", — написал он у себя в телеграм-канале.
По словам чеченского лидера, в настоящее время российские военнослужащие ведут зачистку аэропорта Северодонецка и населённого пункта Боровское.
А ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ ликвидировали до 80 польских наёмников на заводе "Мегатекс" в ДНР. Также было уничтожено 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град".
Telegram / Kadyrov_95