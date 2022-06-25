Украинские власти фактически бросили бойцов ВСУ погибать в Донбассе. Об этом сообщает канадский военкор CBC News Нил Хауэр. Он, в частности, работал в районе Северодонецка, Лимана, Лисичанска, Славянска и Краматорска.

"Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадёжных условиях", — подчеркнул журналист.

Он также привёл слова украинских военнослужащих о том, что, несмотря на поставки Западом тысяч единиц боевой техники, они так и не увидели её в своих частях. Бойцы ВСУ жалуются, что со старыми советскими винтовками воевать бессмысленно. Исходя из заявлений Хауэра, Минобороны Незалежной проигнорировало просьбу отреагировать на жалобы военных насчёт этого.