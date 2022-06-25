Бойцы ВСУ рассказали о предательстве украинских властей
CBC: В ВСУ рассказали о предательстве властей Украины и о дефиците оружия
Украинские власти фактически бросили бойцов ВСУ погибать в Донбассе. Об этом сообщает канадский военкор CBC News Нил Хауэр. Он, в частности, работал в районе Северодонецка, Лимана, Лисичанска, Славянска и Краматорска.
"Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадёжных условиях", — подчеркнул журналист.
Он также привёл слова украинских военнослужащих о том, что, несмотря на поставки Западом тысяч единиц боевой техники, они так и не увидели её в своих частях. Бойцы ВСУ жалуются, что со старыми советскими винтовками воевать бессмысленно. Исходя из заявлений Хауэра, Минобороны Незалежной проигнорировало просьбу отреагировать на жалобы военных насчёт этого.
Ранее Лайф сообщал, что сдавшиеся в плен в Херсоне бойцы ВСУ попросили не возвращать их на родину. По словам одного из пленных, практически никто из украинских солдат не верит в победу Незалежной из-за огромной разницы между армиями.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine