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Опубликовано 25 июня 2022, 13:43
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Большая часть наёмников в рядах ВСУ оказалась из Польши

Эксперт по безопасности Насонов рассказал о количестве наёмников в рядах ВСУ

Эксперт по безопасности Роман Насонов рассказал, сколько наёмников служат на стороне Украины. По его словам, большая часть из них приехала из Польши.

"За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наёмников численностью до 80 человек. Численность наёмников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной — 20 000 — до находящихся сейчас чуть менее 6000 [человек]", — приводит его слова телеканал "360".

Причём значительная часть наёмников прибыла из Польши — 1800 человек. Из них сформировано несколько националистических польских подразделений. Эксперт отметил, что одно из них сегодня и понесло "яркое воздействие", которое сильно понизит боеспособность этих наёмников. Кроме того, качество подготовки украинских военных оставляет желать лучшего, считает Насонов.

"О чём это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений — первое — сдаётся в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьёзности данной операции", — объяснил эксперт, добавив, что за минувшие сутки батальон ВСУ отказался выполнять боевые задачи.

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Ранее украинский военнопленный признался, что сожалеет о решении воевать за Киев. По его словам, на той стороне одно враньё. Кроме того, он отметил, что украинские военные стреляют по своим же товарищам.


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ТАСС / Rick Mave / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Евгения Колесникова
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