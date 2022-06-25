ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2022, 12:59

Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске

Народная милиция Луганской Народной Республики совместно с Вооружёнными силами Российской Федерации взяли под контроль шахту и один из заводов в городе Лисичанске. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил подполковник силового ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", — сообщил он.

В данный момент боевые действия ведутся в зоне городской застройки.

Около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в горском котле
Около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в горском котле

Ранее Лайф писал, что российские войска прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. Как сообщили в Минобороны РФ, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка. Затем стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ зашли в Лисичанск и ведут бои с группировками ВСУ, их продвижение внутри города достаточно активное.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar