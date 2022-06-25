Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске

Народная милиция Луганской Народной Республики совместно с Вооружёнными силами Российской Федерации взяли под контроль шахту и один из заводов в городе Лисичанске. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил подполковник силового ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", — сообщил он.

В данный момент боевые действия ведутся в зоне городской застройки.