Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске
Народная милиция Луганской Народной Республики совместно с Вооружёнными силами Российской Федерации взяли под контроль шахту и один из заводов в городе Лисичанске. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил подполковник силового ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", — сообщил он.
В данный момент боевые действия ведутся в зоне городской застройки.
Ранее Лайф писал, что российские войска прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. Как сообщили в Минобороны РФ, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка. Затем стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ зашли в Лисичанск и ведут бои с группировками ВСУ, их продвижение внутри города достаточно активное.
ТАСС / Владимир Гердо