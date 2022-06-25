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Опубликовано 25 июня 2022, 11:57

Союзные силы ЛНР и РФ зашли в Лисичанск и ведут бои с группировками ВСУ

Вооружённые силы России и Луганской Народной Республики зашли в Лисичанск и начали бои с боевиками ВСУ внутри города. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЛНР, близкий к Народной милиции республики.

"Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населённого пункта", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, какая именно часть города находится под контролем ВС России, говорить преждевременно, но продвижение союзных сил внутри Лисичанска достаточно активное.

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Напомним, в пятницу российские войска прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. По данным Минобороны РФ, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

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Telegram / Лисичанск. Северодонецк. Рубежное

Ирина Фальке
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