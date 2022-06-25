Союзные силы ЛНР и РФ зашли в Лисичанск и ведут бои с группировками ВСУ

Вооружённые силы России и Луганской Народной Республики зашли в Лисичанск и начали бои с боевиками ВСУ внутри города. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЛНР, близкий к Народной милиции республики.

"Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населённого пункта", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, какая именно часть города находится под контролем ВС России, говорить преждевременно, но продвижение союзных сил внутри Лисичанска достаточно активное.