Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об уверенности в завершении украинского конфликта путём переговоров являются неискренними. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если господин Столтенберг считает, что кризис завершится путём переговоров, то для чего продолжать поставки оружия? <...> Господин Столтенберг неискренен перед самим собой", — сказал он.

Джабаров пояснил, что чем дольше Запад будет поставлять оружие на Украину, тем больше будет продолжаться специальная военная операция. При этом ожидать того, что Россия при таких условиях сядет за стол переговоров, по его мнению, бессмысленно. Сенатор подчеркнул, что на Западе всё больше разжигают конфликт в Незалежной. Подходом воевать до последнего украинца там надеются ослабить Россию, однако этого не произойдёт, подчеркнул Джабаров.