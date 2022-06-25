В Госдуме отреагировали на заявления Британии о войне с РФ в случае казни наёмников

Великобритания не имеет права вмешиваться в судебную систему Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, реагируя на публикацию газеты Express о возможной войне с Россией в случае казни наёмников Соединённого Королевства в ДНР.

"Сегодня Донецкая Народная Республика, которая признана государством, вправе распоряжаться в рамках судебной системы. Суд приговорил наёмников Великобритании к смертной казни. Никто не имеет права вмешиваться в судебную систему данного независимого государства", — сказал он.

Швыткин назвал угрозы Лондона о возможной войне с Москвой никчёмными и подчеркнул, что для России они ничего не представляют. Депутат напомнил, что для уничтожения Соединённого Королевства в случае запуска ракеты "Сармат" необходимо всего лишь две минуты, поэтому, прежде чем делать подобного рода заявления, нужно подумать о последствиях.

По его словам, сейчас Великобритания рассматривается как недружественное и вражеское государство, которое активно вмешивается в конфликт на Украине поставками вооружения и наёмников. Тем самым Соединённое Королевство отягощает роль страны в рамках независимого судебного процесса как военный преступник, считает Швыткин.