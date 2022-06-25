В Британии пригрозили "крайне опасными" мерами в случае казни их наёмников
Express: Если британских наёмников казнят, Лондон объявит войну Москве
Если казнь воевавших на Украине британских наёмников всё же состоится в Донецкой Народной Республике, отношения между Москвой и Лондоном достигнут предела, это станет "точкой невозврата", говорится в материале газеты Express.
Как пишет издание, конфликт Москвы и Лондона "примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата". По данным издания, премьер-министр Британии Борис Джонсон может пойти "ва-банк". По словам авторов, весь коллективный Запад будет вынужден пойти на ужесточение мер — увеличение поставок оружия и усугубление санкций. И даже, вероятно, Киеву "будет отправлен ударный самолёт, о котором просил украинский лидер Владимир Зеленский".
Ранее Лайф писал, что приговорённый к казни наёмник из Британии Аслин извинился перед жителями Донбасса и РФ за службу в ВСУ и сказал, что "увидел правду".
Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным адвокатов, они уже готовили апелляционную жалобу на вердикт суда. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.
ТАСС / Владимир Гердо