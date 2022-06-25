В Британии пригрозили "крайне опасными" мерами в случае казни их наёмников

Если казнь воевавших на Украине британских наёмников всё же состоится в Донецкой Народной Республике, отношения между Москвой и Лондоном достигнут предела, это станет "точкой невозврата", говорится в материале газеты Express.

Как пишет издание, конфликт Москвы и Лондона "примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата". По данным издания, премьер-министр Британии Борис Джонсон может пойти "ва-банк". По словам авторов, весь коллективный Запад будет вынужден пойти на ужесточение мер — увеличение поставок оружия и усугубление санкций. И даже, вероятно, Киеву "будет отправлен ударный самолёт, о котором просил украинский лидер Владимир Зеленский".