Минобороны показало момент уничтожения артиллерийского взвода ВСУ

Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры объективного контроля уничтожения огневой позиции взвода артиллерийских буксируемых орудий ВСУ.

Момент уничтожения войсками РФ позиции взвода артиллерийских буксируемых орудий ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе ведения контрбатарейной борьбы российскими средствами артиллерийской разведки было установлено расположение взвода буксируемых орудий ВСУ", — говорится в сообщении.

Российские расчёты беспилотных летательных аппаратов провели доразведку артиллерийских позиций ВСУ. Затем военные РФ нанесли по ним удар. В результате артиллерийские орудия противника и боекомплекты к ним были уничтожены.