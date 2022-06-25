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Опубликовано 25 июня 2022, 12:50
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Минобороны показало момент уничтожения артиллерийского взвода ВСУ

Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры объективного контроля уничтожения огневой позиции взвода артиллерийских буксируемых орудий ВСУ.

Момент уничтожения войсками РФ позиции взвода артиллерийских буксируемых орудий ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе ведения контрбатарейной борьбы российскими средствами артиллерийской разведки было установлено расположение взвода буксируемых орудий ВСУ", — говорится в сообщении.

Российские расчёты беспилотных летательных аппаратов провели доразведку артиллерийских позиций ВСУ. Затем военные РФ нанесли по ним удар. В результате артиллерийские орудия противника и боекомплекты к ним были уничтожены.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, также ударом поражены боеприпасы к ним.

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Минобороны России

Евгения Колесникова
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