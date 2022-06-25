ВСУ не выпускают мирных жителей с "Азота", несмотря на болезненное состояние детей

У детей, которые находятся на заводе "Азот" в Северодонецке, рвота, понос и температура. Однако украинские силовики грозятся убить, если кто-то из мирных жителей покинет территорию предприятия. Об этом рассказали бывшие заложники ВСУ, вышедшие с промзоны, в беседе с РИА "Новости".

Девушка по имени Мария поделилась, что смогла покинуть территорию завода утром 25 июня. С ней ушли и другие люди, в том числе и дети. По её словам, в районе первой проходной, откуда освободилась она, всего вышло примерно 40 человек.

"Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, и там находиться очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел", — поделилась Мария.

Освободиться они смогли, продолжила Юлия, мать девушки, только на свой страх и риск. Она добавила, что украинские силовики постоянно забирали у мирных жителей продукты и воду. А дети, которые находятся на заводе, болеют — у них понос, рвота и температура до 40 градусов. И даже с ними ВСУ не выпускают в город, иначе расстрел, добавила Мария. Причём характерные звуки были и в тот момент, когда граждане покидали завод.

"Не знала, дойдём или не дойдём. "Отче наш" читала, умерших всех просила", — добавила Юлия.

По словам Марии, рацион находящихся на заводе ограничивается рисом и консервами. Есть некоторые люди, которые голодали. Сейчас там почти тысяча человек. А когда корреспондент задал вопрос, почему ВСУ не выпускали людей, Мария и Юлия в один голос ответили: "Щит". По их словам, украинские военные прячутся — и продолжат это делать — за мирными жителями.