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Регион
Опубликовано 25 июня 2022, 15:29
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Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ

Марочко: Силы ЛНР и ВС РФ взяли под полный контроль промзону "Азота"

Бойцы Вооружённых сил РФ и Народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над промышленной зоной химзавода "Азот" в Северодонецке. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Промзона предприятия "Азот" в городе Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и союзных сил РФ", — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Марочко, на территории предприятия ещё остаются места, в которых могут укрываться военнослужащие ВСУ. В связи с этим союзные силы РФ и ЛНР в настоящее время ведут там зачистку.

Кадыров: Всех мирных жителей вывели из подвалов завода "Азот" в Северодонецке
Кадыров: Всех мирных жителей вывели из подвалов завода "Азот" в Северодонецке

Как уже писал Лайф, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка самым первым сегодня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, по его данным, с территории завода "Азот" были выведены 800 мирных жителей.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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