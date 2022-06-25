Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ
Марочко: Силы ЛНР и ВС РФ взяли под полный контроль промзону "Азота"
Бойцы Вооружённых сил РФ и Народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над промышленной зоной химзавода "Азот" в Северодонецке. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Промзона предприятия "Азот" в городе Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и союзных сил РФ", — сказал он в разговоре с журналистами.
По словам Марочко, на территории предприятия ещё остаются места, в которых могут укрываться военнослужащие ВСУ. В связи с этим союзные силы РФ и ЛНР в настоящее время ведут там зачистку.
Как уже писал Лайф, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка самым первым сегодня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, по его данным, с территории завода "Азот" были выведены 800 мирных жителей.
ТАСС / Сергей Мальгавко