Кадыров: Всех мирных жителей вывели из подвалов завода "Азот" в Северодонецке

Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом в субботу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, вся территория к востоку от реки Северский Донец (жилой сектор и городская промзона) находится под контролем союзнических сил.

"Включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", — заявил он в своём телеграм-канале.