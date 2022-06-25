Кадыров: Всех мирных жителей вывели из подвалов завода "Азот" в Северодонецке
Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом в субботу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам чеченского лидера, вся территория к востоку от реки Северский Донец (жилой сектор и городская промзона) находится под контролем союзнических сил.
"Включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", — заявил он в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ не выпускают мирных жителей с "Азота", несмотря на болезненное состояние детей. По словам одной из покинувших территорию завода, люди боятся выходить, потому что украинские военные пригрозили расстрелом. Девушка добавила, что в районе первой проходной вышло примерно 40 человек.
ТАСС / Елена Афонина