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Опубликовано 25 июня 2022, 15:12
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Кадыров: Всех мирных жителей вывели из подвалов завода "Азот" в Северодонецке

Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом в субботу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, вся территория к востоку от реки Северский Донец (жилой сектор и городская промзона) находится под контролем союзнических сил.

"Включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", — заявил он в своём телеграм-канале.

Кадыров сообщил о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка
Кадыров сообщил о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ не выпускают мирных жителей с "Азота", несмотря на болезненное состояние детей. По словам одной из покинувших территорию завода, люди боятся выходить, потому что украинские военные пригрозили расстрелом. Девушка добавила, что в районе первой проходной вышло примерно 40 человек.

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ТАСС / Елена Афонина

Ирина Фальке
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