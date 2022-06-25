ВСУ решили взорвать дамбу и обвинить Россию в уничтожении урожая

Украинские военные планируют взорвать дамбу водохранилища в городе Курахово Донецкой Народной Республики, а затем обвинить Российскую армию в уничтожении урожая. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая", — сказал он.

Мизинцев уточнил, что в зоне возможного затопления окажутся населённые пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.