Минобороны: ВСУ провоцируют на ответный огонь, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах
Украинские военные обстреливают позиции Вооружённых сил Российской Федерации и провоцируют их на ответный огонь с целью обвинить в неизбирательных ударах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики украинских вооружённых формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции подразделений Вооружённых сил России и Народной милиции Донецкой Народной Республики, провоцируя на ответный огонь, чтобы возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов", — сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что ВСУ стреляют, несмотря на то что в результате таких действий могут погибнуть мирные жители.
Ранее Лайф писал, что ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище для провокации против РФ. Как сообщили в Минобороны РФ, в случае удара российских военных по указанному месту дислокации техники украинская сторона планирует распространить в СМИ ложную информацию о том, что якобы ВС РФ разрушают погребения и создают биологическую опасность.
ТАСС / Спринчак Валентин