Украинские военные обстреливают позиции Вооружённых сил Российской Федерации и провоцируют их на ответный огонь с целью обвинить в неизбирательных ударах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики украинских вооружённых формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции подразделений Вооружённых сил России и Народной милиции Донецкой Народной Республики, провоцируя на ответный огонь, чтобы возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов", — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что ВСУ стреляют, несмотря на то что в результате таких действий могут погибнуть мирные жители.