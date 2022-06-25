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Опубликовано 25 июня 2022, 18:58

Минобороны: ВСУ провоцируют на ответный огонь, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах

Украинские военные обстреливают позиции Вооружённых сил Российской Федерации и провоцируют их на ответный огонь с целью обвинить в неизбирательных ударах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики украинских вооружённых формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции подразделений Вооружённых сил России и Народной милиции Донецкой Народной Республики, провоцируя на ответный огонь, чтобы возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов", — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что ВСУ стреляют, несмотря на то что в результате таких действий могут погибнуть мирные жители.

ВСУ разместили под Харьковом артбатарею для провокаций
ВСУ разместили под Харьковом артбатарею для провокаций

Ранее Лайф писал, что ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище для провокации против РФ. Как сообщили в Минобороны РФ, в случае удара российских военных по указанному месту дислокации техники украинская сторона планирует распространить в СМИ ложную информацию о том, что якобы ВС РФ разрушают погребения и создают биологическую опасность.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Осипов
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