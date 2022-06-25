Кадыров показал счастливые лица освобождённых с "Азота" мирных жителей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале разместил видео, на котором его помощник по силовому блоку Апти Алаудинов, ответственный за Луганское направление, рассказал об освобождённых мирных жителях с территории завода "Азот" в Северодонецке.

Помощник Кадырова показал мирных жителей, освобождённых с территории завода "Азот" в Северодонецке. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По словам помощника Кадырова, эти люди, находясь в подвалах завода, даже не знали, что российские войска предоставляют им гуманитарный коридор. Не догадывались они и о том, что буквально в нескольких метрах от промзоны их ждут помощь, еда и медикаменты. К счастью, с издевательствами над гражданскими сегодня покончено. Счастливые и радостные люди также передали приветы родным и даже показали свой талисман — трёхцветную кошку, которую они зовут "георгиевской" — в честь символичной ленточки.