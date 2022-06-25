Кадыров показал счастливые лица освобождённых с "Азота" мирных жителей
Кадыров показал радостные и счастливые лица освобождённых с "Азота" мирных жителей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале разместил видео, на котором его помощник по силовому блоку Апти Алаудинов, ответственный за Луганское направление, рассказал об освобождённых мирных жителях с территории завода "Азот" в Северодонецке.
Помощник Кадырова показал мирных жителей, освобождённых с территории завода "Азот" в Северодонецке. Видео © Telegram / Kadyrov_95
По словам помощника Кадырова, эти люди, находясь в подвалах завода, даже не знали, что российские войска предоставляют им гуманитарный коридор. Не догадывались они и о том, что буквально в нескольких метрах от промзоны их ждут помощь, еда и медикаменты. К счастью, с издевательствами над гражданскими сегодня покончено. Счастливые и радостные люди также передали приветы родным и даже показали свой талисман — трёхцветную кошку, которую они зовут "георгиевской" — в честь символичной ленточки.
"Как ещё можно назвать этих фашистских нелюдей, которые держали их в качестве живого щита? Посмотрите на эти радостные и счастливые лица и вспомните лживые и гнусные заявления украинских нацистов о том, что они якобы спасают мирных граждан. Вот сейчас, именно сейчас, они спасены", — подчеркнул Кадыров, комментируя кадры из Северодонецка.
Как уже писал Лайф, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка самым первым сегодня сообщил Кадыров. Кроме того, по его данным, с территории завода "Азот" были выведены 800 мирных жителей. Чуть позже информацию о том, что промзона "Азота" перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ, официально подтвердили в Народной милиции ЛНР.
Telegram / Kadyrov_95