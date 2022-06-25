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Опубликовано 25 июня 2022, 17:32

Вся левобережная территория Северского Донца перешла под контроль ЛНР

Минобороны РФ: Левобережная территория Северского Донца перешла под контроль ЛНР

Левобережная территория реки Северский Донец в границах Луганской Народной Республики перешла под контроль силовых подразделений ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль", — сказал он.

В Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР
В Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР

Ранее Лайф писал, что промзона "Азота" в Северодонецке перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ. По словам представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, на территории предприятия ещё остаются места, в которых могут укрываться военнослужащие ВСУ.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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