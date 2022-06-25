Вся левобережная территория Северского Донца перешла под контроль ЛНР

Левобережная территория реки Северский Донец в границах Луганской Народной Республики перешла под контроль силовых подразделений ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль", — сказал он.