Вся левобережная территория Северского Донца перешла под контроль ЛНР
Минобороны РФ: Левобережная территория Северского Донца перешла под контроль ЛНР
Левобережная территория реки Северский Донец в границах Луганской Народной Республики перешла под контроль силовых подразделений ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что промзона "Азота" в Северодонецке перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ. По словам представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, на территории предприятия ещё остаются места, в которых могут укрываться военнослужащие ВСУ.
ТАСС / Владимир Гердо