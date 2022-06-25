У ВСУ возникли проблемы в Донбассе из-за неумения пользоваться оружием Запада
ET: У бойцов ВСУ возникли большие проблемы в Донбассе из-за оружия Запада
Вооружённые силы Украины оказались в весьма сложной ситуации в Донбассе из-за того, что военнослужащие попросту не знают, как пользоваться поставляемой Западом боевой техникой. Об этом пишет газета Economic Times.
"Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится всё труднее применять продвинутые образцы. <…> В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним", — говорится в материале.
По словам обозревателей издания, из-за дефицита обученных кадров часть современного оборудования либо уничтожается, либо захватывается ВС РФ. В частности, в ходе ведения контрбатарейной борьбы украинские военные теряют значительное количество американских гаубиц M777.
Ранее Лайф сообщал, что украинский военнопленный признался, что сожалеет о решении воевать за Киев. Повар по образованию рассказал, что в апреле его призвали в ВСУ. Затем вместе с другими военными его отправили во Львовскую область. Там они проходили подготовку под руководством американца и англичанина, которые учили украинцев отступлению и нападению.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine