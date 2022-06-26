В Минобороны назвали число проживающих в освобождённых Северодонецке и Боровском в ЛНР
МО РФ: В освобождённых в ЛНР Северодонецке и Боровском проживает более 100 тыс. человек
В освобождённых 25 июня городах и населённых пунктах Луганской Народной Республики проживает около 108 тысяч человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, населённые пункты Вороново и Сиротино. В освобождённых от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, общая площадь освобождённой территории составляет порядка 145 квадратных километров.
Об освобождении Северодонецка и Боровского Минобороны РФ сообщило накануне, 25 июня. Как уточнил генерал-лейтенант, войска Народной милиции ЛНР действовали при поддержке ВС РФ под командованием генерала армии Сергея Суровикина.
Телеграм-канал Народной милиции ЛНР