В Минобороны назвали число проживающих в освобождённых Северодонецке и Боровском в ЛНР

В освобождённых 25 июня городах и населённых пунктах Луганской Народной Республики проживает около 108 тысяч человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, населённые пункты Вороново и Сиротино. В освобождённых от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, общая площадь освобождённой территории составляет порядка 145 квадратных километров.