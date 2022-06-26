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Опубликовано 26 июня 2022, 09:53

В Минобороны назвали число проживающих в освобождённых Северодонецке и Боровском в ЛНР

МО РФ: В освобождённых в ЛНР Северодонецке и Боровском проживает более 100 тыс. человек

В освобождённых 25 июня городах и населённых пунктах Луганской Народной Республики проживает около 108 тысяч человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, населённые пункты Вороново и Сиротино. В освобождённых от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, общая площадь освобождённой территории составляет порядка 145 квадратных километров.

Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь
Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь

Об освобождении Северодонецка и Боровского Минобороны РФ сообщило накануне, 25 июня. Как уточнил генерал-лейтенант, войска Народной милиции ЛНР действовали при поддержке ВС РФ под командованием генерала армии Сергея Суровикина.

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