Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в "Операции Z"
Глава Минобороны Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в спецоперации
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "Операции Z" на Украине. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также поручил организовать для участников спецоперации необходимые бытовые условия в пунктах временной дислокации.
Помимо этого Шойгу также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества некоторым бойцам, которые особо отличились при выполнении поставленных задач в ходе боевых действий.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что союзные войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль город Лисичанск, благодаря чему вся левобережная территория Северского Донца перешла под контроль Луганской Народной Республики.
Пресс-служба Минобороны РФ