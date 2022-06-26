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Опубликовано 26 июня 2022, 07:23
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Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в "Операции Z"

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в спецоперации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "Операции Z" на Украине. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также поручил организовать для участников спецоперации необходимые бытовые условия в пунктах временной дислокации.

Помимо этого Шойгу также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества некоторым бойцам, которые особо отличились при выполнении поставленных задач в ходе боевых действий.

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Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что союзные войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль город Лисичанск, благодаря чему вся левобережная территория Северского Донца перешла под контроль Луганской Народной Республики.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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