Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в "Операции Z"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "Операции Z" на Украине. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также поручил организовать для участников спецоперации необходимые бытовые условия в пунктах временной дислокации.