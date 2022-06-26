7 верных признаков, что на Украине против России на самом деле воюют американцы Оглавление Почему США до сих пор не признали, что проигрывают на Украине Американские самолёты-разведчики над Украиной: Шпионаж и камуфляж Американские спутники: Starlink на Украине и провокации ВСУ НАТО и Украина сегодня: Американские генералы в Мариуполе, битва за остров Змеиный – 2022 Военная помощь Украине На Западе это называют "военной помощью" Украине, однако даже американские эксперты признают, что США на самом деле "реально и в полную мощь" воюют с Россией на Украине. 43519 43519 Фото © Shutterstock

Почему США до сих пор не признали, что проигрывают на Украине

20 июня в США признали, что их страна давно ведёт боевые действия против России. Об этом обмолвились не в официальных кругах — вот был бы скандал — а в среде независимых военных аналитиков. Так научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты New York Times сравнил поведение США в конфликте на Украине с действиями Вашингтона в Йемене. То, что камуфлируется под военную помощь, давно ею, по сути, не является.

— Джо Байден подписал пакет помощи на 40 миллиардов долларов, большая часть которого направлена на вооружение и обмен разведданными. Законопроект, за который проголосовали Джаяпал и Дефацио, дополняет предыдущую военную поддержку ещё на миллиарды, — отметил Бонни Кристиан.

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Также вчера глава Генерального штаба британской армии сэр Патрик Сандерс призвал своих подчинённых к готовности к возможной войне с Россией. Недвусмысленным выглядит и заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, призвавшего Запад не церемониться с Россией, которая, по его словам, настроена бескомпромиссно.

Особенно интересно звучит финальная часть его речи: "Пожалуйста, учтите, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то более серьёзным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане". То есть похоже на то, что противоположная сторона давно и всерьёз рассматривает происходящее не иначе как войну против России.

Говорить о каких-то действиях, в которых не участвуют НАТО и Штаты, совершенно нельзя. Идёт вполне очевидное военное действие НАТО и Америки против России. Да, жизнями украинцев, но это не говорит о том, что они в этом не участвуют. Так что на сегодняшний момент уже и президент, и Шойгу подчёркивали, что эта ситуация выходит на совершенно другой уровень Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

По словам американского аналитика Бонни Кристиана, если бы Россия и США поменялись местами, ответ на вопрос, воюют ли США против России, был бы очевиден.

— Мы до сих пор избегали называть это войной США на Украине. И будем продолжать это делать, возможно, только потому, что мы стали настолько неуверенными в значении этого слова, — заявил он.

Американские самолёты-разведчики над Украиной: Шпионаж и камуфляж

Американцы начали использовать самолёты для сбора данных в воздушном пространстве Украины ещё в декабре прошлого года. По данным веб-сервиса Flight Radar 24, в первой половине декабря 2021 года самолёты ВВС США совершили как минимум два вылета в воздушное пространство Украины, а с 24 февраля самолёты РЭБ и РЭР НАТО присутствуют на границах Украины практически круглосуточно.

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До этого американцы летали исключительно над нейтральными водами без дежурства на территории Незалежной. Цели, которые преследовали американцы, не были выявлены. Зато 27 декабря самолёт JSTARS уже целенаправленно занимался сбором данных в воздушном пространстве Восточной Украины. Информацию подтвердил представитель командования ВС США Расс Вулфкил.

Американские спутники: Starlink на Украине и провокации ВСУ

Не только самолёты помогают США и НАТО собирать секретную информацию. В первую очередь — это спутники Илона Маска Starlink. Миллиардер-вундеркинд позиционирует себя как филантропа-бизнесмена, который просто хочет дарить свой высококачественный Интернет и спасать человечество. Но здесь всё не так однозначно.

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В октябре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что спутники компании SpaceX способны перенацеливать в полёте крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью. И это оказалось правдой. Не секрет, что Маск сотрудничает с Пентагоном. Эксперты давно предлагали признаться в этом в открытую и разделить Starlink на два сегмента: гражданский и военный.

По словам экспертов, сегодня космическая разведка — основной источник разведданных, которыми американцы делятся с украинской стороной.

Сегодня Патрушев сказал то, что военным экспертам было известно уже давно. Американцы полностью контролируют всю систему спутниковой разведки своей страны, которая даёт точные данные по всем перемещениям наших вооружённых сил, по всем нашим стратегическим объектам и даёт информацию по всем тем позициям, по которым националисты стреляют. Это остров Змеиный, другие объекты, на которых были совершены провокации националистов Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

С помощью спутников США не только следят за обстановкой на фронте — передвижением российских военных и украинских подразделений, но и получают точные данные, которые Киев использует для преступных провокаций.

Как стало известно, 11, 13 и 14 июня американские коммерческие спутники Worldview 1, Worldview 2 и Worldview 3 компании Digital Globe фотографировали район, в котором находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза". 20 июня ВСУ ударили по трём вышкам, предположительно, крылатыми ракетами "Гарпун", не только сильно разрушив одну из них, но и покалечив по меньшей мере пять человек.

НАТО и Украина сегодня: Американские генералы в Мариуполе, битва за остров Змеиный – 2022

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Причастность США к провокациям вокруг ключевых сражений на Украине видна невооружённым глазом. Как уже было сказано, недавно над островом Змеиный курсировал самолёт-разведчик ВС США. Украина уже дважды теряла этот стратегически важный плацдарм. В начале СВО погранслужба Змеиного сдалась Российской армии в полном составе. Накануне 9 мая ВСУ пытались отбить остров у России, но в результате угодили в авиакотёл, потеряли там лучших бойцов спецназа, лучшую военную технику. Уже известно, что операция по захвату Змеиного была разработана британскими военными, а целеуказание и разведку в этом районе проводили американские спутники и самолёты радиоэлектронной борьбы.

До СВО на Змеином располагалась небольшая база НАТО — разведцентр, на котором британцы и американцы установили РЛС для слежения за подводной и надводной обстановкой Чёрного моря. Сам факт того, что на острове была база альянса, говорит о том, что американцы давно перешли все границы.

Организация обороны Мариуполя также не обошлась без участия западных партнёров. В разгар штурма "Азовстали" поступала информация, что там помимо боевиков "Азова" и иностранных наёмников была рыба покрупнее. При участии ГУР даже было организовано несколько операций по эвакуации важных лиц НАТО с территории промзоны, которые, кстати, провалились. При зачистке "Азовстали" не удалось обнаружить представителей военной элиты США, но они вполне могли мимикрировать под простых наёмников. Что касается секретных документов, то, скорее всего, "азовцы" их уничтожили перед сдачей. Даже если откинуть этот вариант, операцию по обороне Мариуполя курировали на Западе, и не зря на протяжении более чем двух месяцев внимание всего мира было приковано к этой точке на карте.

Военная помощь Украине

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В своём обзоре для New York Times Бонни Кристиан отметил, что администрация Байдена анонсировала в июне отправку Киеву ракетных систем, которыми теоретически можно нанести удар по территории России, и, как сообщается, планирует продать украинскому правительству четыре беспилотника, способных нести ракеты "Хеллфайр".

Когда речь шла только об ЛНР и ДНР, это можно было назвать локальным конфликтом. Но когда на стороне Украины выступили все страны НАТО во главе с Соединёнными Штатами Америки, которые накачивают Украину оружием различного образца и сейчас поставляют спецоружие, которое может стрелять до 70 км, это совершенно другое дело Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

По словам военного эксперта Константина Сивкова, Россия при этом реагирует адекватно, не играет мускулами и методично выполняет все намеченные планы.

Украинская операция — этап большой войны. Если мы возьмём в руки учебник по основам военной стратегии, то увидим, что по всем формальным признакам Запад ведёт с нами полномасштабную войну. Спецоперация на Украине, в свою очередь, — не война, её никто не объявлял Константин Сивков Военный эксперт

По его словам, Россия в ходе СВО задействовала всего 10% своих сил, при этом Запад ведёт полномасштабную войну, и в определённом смысле аналогов происходящему в военной истории не найти.

Фото © Shutterstock Когда США перестанут помогать Украине? 0 Когда уйдет Байден Когда начнётся кризис внутри США Не перестанут, будут давить на РФ любой ценой Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков