В освобождённом населённом пункте в Харьковской области военнослужащие России и Народной милиции Донецкой Народной Республики обнаружили брошенное жилище бойцов Вооружённых сил Украины. Там нашли целый склад с переносными ракетными комплексами иностранного производства. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Как рассказали военнослужащие, обнаружившие склад, теперь это вооружение будет использовано против самих же ВСУ. Как видно на опубликованных кадрах, прежние жильцы помещения либо покидали его впопыхах, либо так и жили в беспорядке — дом захламлён настолько, что человеку даже негде ступить. Чего коснулась рука жильцов, так это стен — на них нанесена нацистская символика.