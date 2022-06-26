В захваченном жилище бойцов ВСУ найдены брошенные новые "Джавелины"
МО РФ: На Изюмском направлении обнаружен склад ВСУ с ПЗРК Javelin и NLAW
В освобождённом населённом пункте в Харьковской области военнослужащие России и Народной милиции Донецкой Народной Республики обнаружили брошенное жилище бойцов Вооружённых сил Украины. Там нашли целый склад с переносными ракетными комплексами иностранного производства. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Обнаруженный в Харьковской области склад ВСУ. Видео © Telegram-канал / Минобороны РФ
"В импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении образцы вооружения иностранного производства: неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW, — сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали военнослужащие, обнаружившие склад, теперь это вооружение будет использовано против самих же ВСУ. Как видно на опубликованных кадрах, прежние жильцы помещения либо покидали его впопыхах, либо так и жили в беспорядке — дом захламлён настолько, что человеку даже негде ступить. Чего коснулась рука жильцов, так это стен — на них нанесена нацистская символика.
Ранее Лайф сообщал, что в Бердянске у экс-участника теробороны Украины нашли схрон с оружием.
Telegram-канал / Минобороны РФ