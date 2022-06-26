Мирошник заявил, что на "Азоте" могут оставаться сотни мирных жителей

Некоторые из мирных жителей, покинувших территорию завода "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах ещё могут находиться сотни человек. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться ёще сотни мирных жителей", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.