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Опубликовано 25 июня 2022, 21:53

Мирошник заявил, что на "Азоте" могут оставаться сотни мирных жителей

Мирошник: Вышедшие с "Азота" люди рассказали, что там ещё могут быть сотни человек

Некоторые из мирных жителей, покинувших территорию завода "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах ещё могут находиться сотни человек. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться ёще сотни мирных жителей", написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Он добавил, что эвакуацию мирных жителей с "Азота" пришлось приостановить из-за обстрела со стороны украинских позиций из Лисичанска. Посол заверил, что эвакуация продолжится, "как только позволит безопасность".

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Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка самым первым 25 июня сообщил Кадыров. Кроме того, по его данным, с территории завода "Азот" были выведены 800 мирных жителей. Чуть позже информацию о том, что промзона "Азота" перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ, официально подтвердили в Народной милиции ЛНР.


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ТАСС / Александр Река

Андрей Григорьев
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