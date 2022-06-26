Мирошник заявил, что на "Азоте" могут оставаться сотни мирных жителей
Мирошник: Вышедшие с "Азота" люди рассказали, что там ещё могут быть сотни человек
Некоторые из мирных жителей, покинувших территорию завода "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах ещё могут находиться сотни человек. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться ёще сотни мирных жителей", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.
Он добавил, что эвакуацию мирных жителей с "Азота" пришлось приостановить из-за обстрела со стороны украинских позиций из Лисичанска. Посол заверил, что эвакуация продолжится, "как только позволит безопасность".
Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка самым первым 25 июня сообщил Кадыров. Кроме того, по его данным, с территории завода "Азот" были выведены 800 мирных жителей. Чуть позже информацию о том, что промзона "Азота" перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ, официально подтвердили в Народной милиции ЛНР.
ТАСС / Александр Река