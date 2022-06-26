Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту о ситуации в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после инспекции министром группировки войск.

В Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР

В Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны Сергей Шойгу лично проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в спецоперации на Украине. Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, и обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий.