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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 08:32
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Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту о ситуации в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после инспекции министром группировки войск.

"Министр обороны докладывает президенту ежедневно", — цитирует Пескова РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны Сергей Шойгу лично проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в спецоперации на Украине. Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, и обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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