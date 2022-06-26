Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту о ситуации в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после инспекции министром группировки войск.
"Министр обороны докладывает президенту ежедневно", — цитирует Пескова РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны Сергей Шойгу лично проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в спецоперации на Украине. Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, и обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий.