Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь
ТАСС: Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь
Многие из солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) были вынуждены бежать из окружённого Северодонецка вплавь через реку Северский Донец. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Многие [военнослужащие ВСУ] бежали в Лисичанск через Северский Донец вплавь", — сказал собеседник агентства.
Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка первым сообщил Кадыров. Затем в Минобороны рассказали о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР.