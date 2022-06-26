СЦКК ЛНР: Один человек погиб и двое ранены в Кременной из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Кременной погиб один человек и двое ранены. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"В результате миномётного обстрела населённого пункта Кременная погибла женщина 1982 года рождения и двое мирных жителей получили ранения", — говорится в сообщении.