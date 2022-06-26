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Опубликовано 26 июня 2022, 11:13

СЦКК ЛНР: Один человек погиб и двое ранены в Кременной из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Кременной погиб один человек и двое ранены. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"В результате миномётного обстрела населённого пункта Кременная погибла женщина 1982 года рождения и двое мирных жителей получили ранения", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Сватове в ЛНР более 20 грузовиков сгорели после удара по посёлку "Точкой-У". По данным МЧС республики, также повреждено складское помещение площадью 60 кв. м и ангар площадью 50 кв. м.

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Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Евгения Колесникова
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