СЦКК ЛНР: Один человек погиб и двое ранены в Кременной из-за обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Кременной погиб один человек и двое ранены. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"В результате миномётного обстрела населённого пункта Кременная погибла женщина 1982 года рождения и двое мирных жителей получили ранения", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сватове в ЛНР более 20 грузовиков сгорели после удара по посёлку "Точкой-У". По данным МЧС республики, также повреждено складское помещение площадью 60 кв. м и ангар площадью 50 кв. м.
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