Одним из ключевых последствий специальной военной операции на Украине может стать изменение карты Европы. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать" озвучил публицист, историк, политический философ Егор Холмогоров. По его словам, многие страны, вдохновившись примером России, могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость. Такого развития событий сейчас больше всего боятся и в ЕС, и в США.

Холмогоров: После российской спецоперации на Украине должна измениться карта Европы. Видео © LIFE

"Вот, скажем, та же самая Венгрия — у неё есть претензии к Украине, у неё есть претензии к Румынии, у неё есть масса вопросов, потому что это была страна, которая обрезана со всех сторон. При этом она очень лояльно сейчас настроена к России, хотя у них тоже есть пограничные споры к Сербии. <...> У нас сплошной фронт от Москвы до Белграда, а там уже встанет вопрос у сербов о Черногории, которую искусственно совершенно оторвали именно для того, чтобы Сербия была окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. А Косово — безобразная совершенно история, с которой, собственно, началось, я бы сказал так, наше психологическое национальное возрождение после периода западничества", — рассуждает философ.

Говоря о рамках российской спецоперации, то здесь во главу угла гость нашей студии ставит "пробивание геополитического коридора". В территориальном смысле это означает, что продвигаться нужно как можно дальше, не ограничиваясь Херсонской областью или Одессой.

"Это тот барьер, который так тщательно пытался выстроить Запад из прибалтийских республик, из Белоруссии — почему они там и пытались провести переворот, из Польши, из Украины и так далее, чтобы у России вообще на Западе не было ни единого выхода", — заключил Холмогоров.