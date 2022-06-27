На Украине уже несколько лет живут не братья, которые ждут "русского освободителя", а "люди с промытыми мозгами". Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" заявил публицист, историк и политический философ Егор Холмогоров. Киевский режим последнего времени он сравнил с тоталитарной сектой.

Холмогоров сравнил Украину последних лет с тоталитарной сектой. Видео © LIFE

"Это люди, попавшие под пропаганду жесточайшей тоталитарной секты. Вот была в 90-е годы такая секта — очень активно, кстати, действовала у нас — "Аум синрикё"*, которая закончила тем, что организовала атаку в токийском метро. Там было больше ста погибших и так далее. Вот они обрабатывали своих адептов, что называется, до состояния просто полной невменяемости. Вот сейчас на Украине такая же "Аум синрикё", которая охватила многие миллионы людей, которых просто кидают под колёса нашей военной машины для того, чтобы они, что называется, своим мясом её тормозили", — считает философ.

По словам Холмогорова, Украина сделала ставку на методы террора, а её задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, что, по мнению гостя нашей студии, не представляется возможным, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания нашей страны на Западе и во всём мире.

Ранее в ходе того же выпуска Холмогоров выразил мнение, что граждан Евросоюза не ждёт ничего хорошего, если членом объединения станет Украина. По его словам, уровень жизни простых украинцев при этом не повысится до общеевропейского, а вот жители Европы сравняются с украинцами в самом плохом смысле этого слова.