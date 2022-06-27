В Турции заявили о неготовности сказать "да" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара пока не может согласиться с тем, что Хельсинки и Стокгольм вступят в НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы не можем сказать "да", пока они полностью не прекратят оказывать поддержку террористам, поддерживать с ними отношения, не показав это конкретными шагами", — сказал он в интервью агентству Demirören.