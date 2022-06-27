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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 17:29

В Турции заявили о неготовности сказать "да" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара пока не может согласиться с тем, что Хельсинки и Стокгольм вступят в НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы не можем сказать "да", пока они полностью не прекратят оказывать поддержку террористам, поддерживать с ними отношения, не показав это конкретными шагами", — сказал он в интервью агентству Demirören.

Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО как партнёры
Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО как партнёры

Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из этих условий.

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Артур Лапсаков
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