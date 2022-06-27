Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО как партнёры

Финляндия и Швеция примут участие в саммите Североатлантического альянса в Мадриде как партнёры независимо от итогов переговоры по принятию этих стран в члены военного блока. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Финляндия и Швеция являются нашими ближайшими партнёрами, и в этом качестве они примут участие в саммите НАТО в Мадриде независимо от того, как идут переговоры об их вступлении", — сказал он.