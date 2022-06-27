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Опубликовано 27 июня 2022, 16:14

Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО как партнёры

Финляндия и Швеция примут участие в саммите Североатлантического альянса в Мадриде как партнёры независимо от итогов переговоры по принятию этих стран в члены военного блока. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Финляндия и Швеция являются нашими ближайшими партнёрами, и в этом качестве они примут участие в саммите НАТО в Мадриде независимо от того, как идут переговоры об их вступлении", — сказал он.

Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из этих условий.

НАТО соберёт Турцию, Швецию и Финляндию за столом переговоров
НАТО соберёт Турцию, Швецию и Финляндию за столом переговоров
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Shutterstock

Оксана Попова
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