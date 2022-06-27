Белый дом подтвердил планы поставить ВСУ системы ПВО средней и большой дальности
В рамках нового пакета военной помощи Соединённые Штаты Америки собираются передать Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Об этом рассказал журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО", — сказал он и уточнил, что в списке также есть боеприпасы, контрбатарейные радары и "другие элементы, в которых есть острая необходимость".
По словам Салливана, о завершении работы над документом президент США Джо Байден уведомил украинского коллегу Владимира Зеленского.
О планах передать Киеву системы противоракетной обороны средней и большой дальности ранее рассказывал CNN. По данным телеканала, власти США уже закупили соответствующие системы класса "земля – воздух" и готовы передать их Киеву. Также сообщалось и о скорой доставке контрбатарейных радаров и дополнительных партий артиллерийских снарядов.
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